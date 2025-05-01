Yollar açıldı mı? İstanbul'da yollar açıldı mı? Marmaray, metro, metrobüs, tramvay açıldı mı, ne zaman açılacak?

1 Mayıs Perşembe günü İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. İstanbul'da Fatih, Beyoğlu, Şişli, Kadıköy, Kartal, Beşiktaş gibi ilçelerde kapalı olan yollar duyuruldu. Alternatif güzergahlarda trafik yoğunluğu artarken gözler kapalı olan yolların açılacağı saate çevrildi. Belirlenen güzergahlarda yer alan M7 Yıldız Mahmutbey metro hattında Yıldız-Kağıthane, T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında Kabataş - Topkapı, M4 Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında ise Kadıköy istasyonun 4 numaralı çıkışı yolcu giriş çıkışına kapatıldı. Peki İstanbul'da kapalı yollar açıldı mı, ne zaman açılacak? 1 Mayıs metrobüs, otobüs ve metro durakları çalışıyor mu? İşte, 1 Mayıs kapalı yollarda son durum…

1 Mayıs Perşembe günü alınan tedbirler doğrultusunda Fatih, Beyoğlu, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Kartal gibi ilçelerde bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Bu yolların yerine sürücüler alternatif yolları kullandı. İstanbul Valiliği sabah saat 05.00'ten itibaren kapalı olan yolların açılacağı saate ilişkin bir bilgilendirme yapmadı.