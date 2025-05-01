Haber Tarihi: 01 Mayıs 2025 18:31 - Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2025 18:31

Yollar açıldı mı? İstanbul'da yollar açıldı mı? Marmaray, metro, metrobüs, tramvay açıldı mı, ne zaman açılacak?

Trafiğe kapalı yollar ne zaman, saat kaçta açılacak, 1 Mayıs dolayısı ile özellikle sürücüler tarafından merak ediliyor. Bugün Ankara ve İstanbul kapalı yollar listesi 1 Mayıs işçi bayramı kapsamında alternatif güzergahlar ile birlikte kamuoyuna duyuruldu. 1 Mayıs hangi yollar trafiğe kapalı İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde trafiğin önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. İstanbul- Taksim'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hazırlıkları sürüyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı'na demir bariyerler getirildi. Trafiğe çıkacak olan vatandaşlar, 1 Mayıs'ta Taksim kapalı mı, hangi yollar trafiğe kapalı olacak? merak ediliyor. İşte, 1 Mayıs kapalı yollar 2025 İstanbul, Ankara...

Yollar açıldı mı? İstanbul'da yollar açıldı mı? Marmaray, metro, metrobüs, tramvay açıldı mı, ne zaman açılacak?
Abone Ol
1 Mayıs Perşembe günü İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. İstanbul'da Fatih, Beyoğlu, Şişli, Kadıköy, Kartal, Beşiktaş gibi ilçelerde kapalı olan yollar duyuruldu. Alternatif güzergahlarda trafik yoğunluğu artarken gözler kapalı olan yolların açılacağı saate çevrildi. Belirlenen güzergahlarda yer alan M7 Yıldız Mahmutbey metro hattında Yıldız-Kağıthane, T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında Kabataş - Topkapı, M4 Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında ise Kadıköy istasyonun 4 numaralı çıkışı yolcu giriş çıkışına kapatıldı. Peki İstanbul'da kapalı yollar açıldı mı, ne zaman açılacak? 1 Mayıs metrobüs, otobüs ve metro durakları çalışıyor mu? İşte, 1 Mayıs kapalı yollarda son durum…

1 MAYIS KAPALI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Mayıs Perşembe günü alınan tedbirler doğrultusunda Fatih, Beyoğlu, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Kartal gibi ilçelerde bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Bu yolların yerine sürücüler alternatif yolları kullandı. İstanbul Valiliği sabah saat 05.00'ten itibaren kapalı olan yolların açılacağı saate ilişkin bir bilgilendirme yapmadı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Club Brugge, evinde farklı kazandı! Dünya Futbolu Club Brugge, evinde farklı kazandı!
Thierry Henry'den deplasman golü tepkisi! Inter Thierry Henry'den deplasman golü tepkisi!
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı!
Yollar açıldı mı? İstanbul'da yollar açıldı mı? Marmaray, metro, metrobüs, tramvay açıldı mı, ne zaman açılacak? Gündem Yollar açıldı mı? İstanbul'da yollar açıldı mı? Marmaray, metro, metrobüs, tramvay açıldı mı, ne zaman açılacak?
Real Madrid TV'den hakem atamasına tepki! Real Madrid Real Madrid TV'den hakem atamasına tepki!
2 Mayıs: Yarın Okullar Tatil mi? Cuma Okullar Tatil mi? Gündem 2 Mayıs: Yarın Okullar Tatil mi? Cuma Okullar Tatil mi?
İtalya'daki soruşturmada Hakan Çalhanoğlu'na ceza! Inter İtalya'daki soruşturmada Hakan Çalhanoğlu'na ceza!
1 Mayıs'ta Eczaneler Açık mı, Kapalı mı? 2025 Gündem 1 Mayıs'ta Eczaneler Açık mı, Kapalı mı? 2025
Fenerbahçe'den Kadınlar Futbol Ligi için VAR talebi Fenerbahçe Fenerbahçe'den Kadınlar Futbol Ligi için VAR talebi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Osimhen'de 10 milyon euro indirim
2
Galatasaray, iki talibi için Davinson'un bonservisini belirledi!
3
Galatasaray'da hesaplar şaştı: 20 milyon euro!
4
Galatasaray, Lunin'de ısrarcı!
5
Fenerbahçe, Chelsea'nin genç yıldızına talip
6
Galatasaray, 10'un potansiyeline güveniyor: Jankovic!
7
Kim Min-jae sürprizi: "Geri dönüyor"

SON HABERLER