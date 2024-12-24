Wilfried Zaha: "Palace'a dönmek istiyorum"

Galatasaray'ın sezon başında Fransız kulübü Lyon'a kiraladığı ancak orada da tutunamayan Wilfried Zaha, eski kulübüne dönmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Wilfried Zaha: 'Palace'a dönmek istiyorum'
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24 Aralık 2024 10:39
Galatasaray'ın sezon başında Fransız kulübü Lyon'a kiraladığı ancak orada da tutunamayan Wilfried Zaha geleceği hakkında flaş bir karar aldı.

Fransız basınında yer alan habere göre: Wilfried Zaha eski kulübü Crystal Palace'a transfer olmak istiyor. Yıldız oyuncunun, Crystal Palace'ın son oynadığı mücadeleyi bu yüzden tribünden takip ettiği iddia edildi.

Öte yandan bu sezon Galatasaray veya Lyon'dan başka bir kulüpte oynama şansı bulunmayan Zaha, sezonu Lyon'da tamamladıktan sonra Galatasaray'dan ayrılıp Palace'a geri dönmek istiyor.

GALATASARAY'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılılar ile toplamda 43 resmi maça çıktı.

32 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde toplam 2125 dakika sahada kaldı. Fildişi Sahilli oyuncu, bu sürelerde 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı vermeyi başardı.



 
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