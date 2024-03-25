Wilfried Zaha için transfer açıklaması!

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Wilfried Zaha'nın menajeri ve erkek kardeşi Herve Zaha, 31 yaşındaki oyuncunun West Ham'a transfer olacağı yönündeki iddialar için, "Haberler gerçek değil. Şu anda tek odağı Galatasaray" açıklaması yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Wilfried Zaha için transfer açıklaması!
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25 Mart 2024 12:25
Son güncelleme 25 Mart 2024 12:26
Son dönemde adı sıkça İngiliz ekibi West Ham United ile transferde anılan Wilfried Zaha'nın menajeri ve erkek kardeşi Herve Zaha'dan dikkati çeken bir açıklama geldi.

"TEK ODAĞI GALATASARAY"

Yıldız oyuncunun Ada'ya transfer olacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Herve Zaha, "İddialar gerçek değil. Wilfried'in şu andaki tek odağı Galatasaray ve futboluna odaklandı" dedi.

OKAN BURUK'UN PLANI

Bu sezon 25 Süper Lig maçında 9 gol, 3 de asist üreten Zaha'yı teknik direktör Okan Buruk'un da yakın zamanda yeniden ilk 11'de oynatmayı planladığı gelen haberler arasında.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR DEVAM EDİYOR

31 yaşındaki Fildişili yıldızın Cimbom ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyor. 

 
 

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