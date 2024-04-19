Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins, isminin geçtiği takas söylentileri üzerine konuşarak, bunların "kontrolünün dışında" olduğunu söyledi.



Hayal kırıklığı yaratan bir 2023-24 sezonu geçiren Warriors ekibinin senesi, Sacramento Kings'e karşı mağlup olduğu play-in turnuvası karşılaşmasının ardından geçtiğimiz Salı gecesi sona ermişti.



Birçok rapor Warriors'ın bu yaz Wiggins'i takas etmek isteyebileceğini ileri sürmüş olsa da, 29 yaşındaki oyuncu, isminin takas söylentilerinde yer alması durumunun canını sıkmadığını belirtti:



"İlgilenebileceğim şeylere odaklanıyorum. Bu benim kontrolüm dışında. Hiç endişelenmiyorum. Yapabileceğim tek şey çok çalışmak, sıkı antrenman yapmak ve elimden gelen ne varsa yapmak."



Wiggins bu sezon maç başına ortalama 27.0 dakika sahada kalarak 13.2 sayı bulmuştu ve her ikisi de kariyerinin en düşük seviyesiydi.





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