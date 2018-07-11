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West Ham'dan Wilshere sonrası bir transfer daha

Manuel Pellegrini'yi takımın başına getiren İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, Jack Wilshere'ın ardından bir flaş transfer daha yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
West Ham'dan Wilshere sonrası bir transfer daha
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11 Temmuz 2018 14:15
İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, Fenerbahçe'nin istediği Jack Wilshere'i kadrosuna katmasının ardından bir flaş transfer daha gerçekleştirdi.

West Ham United, Almanya Ligi takımlarından Borussia Dortmund'un hücum oyuncusu Andriy Yarmolenko'yu resmen kadrosuna kattı.

İngiliz basını, Andrey Yarmolenko için West Ham United'ın 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.

Dortmund'un 25 milyon euro karşılığında Dinamo Kiev'den transfer ettiği 28 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Andriy Yarmolenko, Almanya Ligi'nde 18 maçta 3 gol attı ve 5 de asist yaptı.



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