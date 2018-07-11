İngiltere Premier Lig takımlarından, Fenerbahçe'nin istediği Jack Wilshere'i kadrosuna katmasının ardından bir flaş transfer daha gerçekleştirdi.West Ham United, Almanya Ligi takımlarından Borussia Dortmund'un hücum oyuncusu'yu resmen kadrosuna kattı.İngiliz basını, Andrey Yarmolenko için West Ham United'ın 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.Dortmund'un 25 milyon euro karşılığında Dinamo Kiev'den transfer ettiği 28 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Andriy Yarmolenko, Almanya Ligi'nde 18 maçta 3 gol attı ve 5 de asist yaptı.