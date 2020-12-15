West Ham United Marcelo'nun peşinde

West Ham United, Lyon'da forma giyen stoper oyuncusu Marcelo için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
West Ham United Marcelo'nun peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2020 20:16
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Marcelo'ya Premier Lig ekibi West Ham talip oldu. 33 yaşındaki stoperin bu yaz transfer döneminde kadroya katılması planlanıyor.

Londra ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmanın hesabını yapıyor.

"HARİKA BİR FIRSAT"

Marcelo İngiltere'ye transfer ihtimali için; "West Ham'la son konuşmamız iyi geçmişti. Benim için harika bir fırsat olur" dedi.

Brezilyalı stoper Marcelo, bu sezon takımı Lyon'la 13 resmi maça çıktı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için