West Ham United Marcelo'nun peşinde

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Marcelo'ya Premier Lig ekibi West Ham talip oldu. 33 yaşındaki stoperin bu yaz transfer döneminde kadroya katılması planlanıyor.



Londra ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmanın hesabını yapıyor.



"HARİKA BİR FIRSAT"



Marcelo İngiltere'ye transfer ihtimali için; "West Ham'la son konuşmamız iyi geçmişti. Benim için harika bir fırsat olur" dedi.



Brezilyalı stoper Marcelo, bu sezon takımı Lyon'la 13 resmi maça çıktı.



