WEST HAM, MASUAKU İLE YOLLARI AYIRACAK

BONSERVİSİYLE SATMAK İSTİYORLAR

MASUAKU NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş'ın bu sezon başında İngiliz ekibi West Ham United'dan kadrosuna kattığı Arthur Masuaku ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ada basını, futbolcunun Beşiktaş'taki geleceğini masaya yatırdı.İngiliz basınında yer alan habere göre; West Ham United, Masuaku'ya ihtiyaç duymuyor. Futbolcu gelecek sezondan itibaren kalıcı olarak takımdan ayrılmış olacak.West Ham United, futbolcuyu bonservisiyle birlikte göndermek istiyor. Beşiktaş'ta 9 maçta 2 asist üreten futbolcu için siyah-beyazlı yöneticilerin hamle yapması bekleniyor. Beşiktaş şayet isterse 2.2 milyon euro ödeyerek futbolcuyu alabilecek.Beşiktaş'ta Masuaku ilk açıklamasında; "Beşiktaş gibi büyük bir takıma geldiğiniz zaman uzun yıllar kalmak istersiniz. Benim de planım bu. Beşiktaş için elimden gelen her şeyi yapacağım. Taraftarlarımızı gururlandıracağım" ifadesini kullanmıştı.