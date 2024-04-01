West Bromwich, serisini 90+1'de korudu

İngiltere Championship'in 40. haftasında West Bromwich Albion 2-0 geriye düştüğü maçta evinde Watford ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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West Bromwich, serisini 90+1'de korudu
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01 Nisan 2024 19:00
İngiltere Championship'in 40. haftasında Carlos Corberan'ın ekibi West Bromwich Albion ile Tom Cleverley'in yönetimindeki Watford karşı karşıya geldi.

The Hawthorns'ta oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan konuk ekip Watford'un gollerini; 51. dakikada Edo Kayembe ve 66. dakikada Mileta Rajovic kaydetti.

Ev sahibi West Bromwich'in gollerini ise 70. dakikada Brandon Thomas-Asante ve 90+1'de Darnell Furlong kaydetti.

West Bromwich'te forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, 67. dakikada yerini Yann M'Vila'ya bıraktı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça yükselten West Bromwich 68 puana ulaşırken Watford puanını 50'ye yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında West Bromwich deplasmanda Stoke City'e konuk olurken, Watford sahasında Preston ile karşılaşacak.

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