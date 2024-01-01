İngiltere Championship'in 26. haftasında West Bromwich, Swansea City deplasmanına konuk oldu. West Bromwich, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Karşılaşmada Swansea'nın golünü 55. dakikada Liam Cullen attı.
West Bromwich'te karşılaşmaya 11'de başlayan Okay Yokuşlu 80 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından West Bromwich Albion, 42 puanda kaldı. Swansea, 32 puana yükseldi.
West Bromwich, gelecek hafta sahasında Bluckburn'ü ağırlayacak. Swansea City, Birmingham deplasmanına gidecek.
Karşılaşmada Swansea'nın golünü 55. dakikada Liam Cullen attı.
West Bromwich'te karşılaşmaya 11'de başlayan Okay Yokuşlu 80 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından West Bromwich Albion, 42 puanda kaldı. Swansea, 32 puana yükseldi.
West Bromwich, gelecek hafta sahasında Bluckburn'ü ağırlayacak. Swansea City, Birmingham deplasmanına gidecek.
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