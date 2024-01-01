West Bromwich deplasmanda kaybetti!

İngiltere Championship'te West Bromwich, Swansea'ye deplasmanda 1-0 kaybetti. West Bromwich'te Okay Yokuşlu 80 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
West Bromwich deplasmanda kaybetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ocak 2024 19:56
İngiltere Championship'in 26. haftasında West Bromwich, Swansea City deplasmanına konuk oldu. West Bromwich, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmada Swansea'nın golünü 55. dakikada Liam Cullen attı.

West Bromwich'te karşılaşmaya 11'de başlayan Okay Yokuşlu 80 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından West Bromwich Albion, 42 puanda kaldı. Swansea, 32 puana yükseldi.

West Bromwich, gelecek hafta sahasında Bluckburn'ü ağırlayacak. Swansea City, Birmingham deplasmanına gidecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery