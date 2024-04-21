Werder Bremen 7 maç sonra galibiyeti hatırladı

Bundesliga 30. hafta maçında Werder Bremen ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Wesers Stadyumu'nda oynanan maçı Werder Bremen 2-1 kazandı.
Werder Bremen'e galibiyeti getiren golleri 28 ve 49. dakikalarda Marvin Ducksch kaydetti. Stuttgart'ın tek golü 71. dakikada Deniz Undav kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 7 maç sonra kazanan Werder Bremen, puanını 34 yaptı. Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Stuttgart 63 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Werder Bremen, Augsburg deplasmanına gidecek. Stuttgart, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU