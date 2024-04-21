Werder Bremen 7 maç sonra galibiyeti hatırladı

Bundesliga 30. hafta maçında Werder Bremen, sahasında Stuttgart'ı 2-1 yenerek 7 maç sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Werder Bremen 7 maç sonra galibiyeti hatırladı
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21 Nisan 2024 18:29
Bundesliga 30. hafta maçında Werder Bremen ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Wesers Stadyumu'nda oynanan maçı Werder Bremen 2-1 kazandı. 
 
Werder Bremen'e galibiyeti getiren golleri 28 ve 49. dakikalarda Marvin Ducksch kaydetti. Stuttgart'ın tek golü 71. dakikada Deniz Undav kaydetti.  
 
Bu sonuçla birlikte 7 maç sonra kazanan Werder Bremen, puanını 34 yaptı. Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Stuttgart 63 puanda kaldı. 
 
Ligin bir sonraki maçında Werder Bremen, Augsburg deplasmanına gidecek. Stuttgart, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. 
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