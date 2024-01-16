Wembanyama: "İyi oynamazsam, beni G League'e gönderin"

San Antonio Spurs'ün çaylak oyuncusu Victor Wembanyama, iyi oynamadığı takdirde G League'e gönderilmesinde bir problem olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wembanyama: 'İyi oynamazsam, beni G League'e gönderin'
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16 Ocak 2024 13:52
Son güncelleme 16 Ocak 2024 13:58
San Antonio Spurs'ün çaylak oyuncusu Victor Wembanyama, iyi oynamadığı takdirde G League'e gönderilmesinde bir problem olmadığını söyledi.

ESPN'den Mark J. Spears'a göre Wembanyama, kötü oynayıp G League'e gönderilen diğer oyuncuların göreceği muamelenin aynısını kendisinin görmesi gerektiğine inanıyor:

"Doğru şekilde oynamazsam, beni G League'e göndermekle tehdit etsinler istiyorum. Hatalarımın bir karşılığı olacağı bilinciyle hareket etmeyi severim."


Wembanyama bu sezon 34 maçta 19.6 sayı, 10.3 ribaund ve 3.2 blok ortalamaları yakaladı.

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