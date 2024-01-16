San Antonio Spurs'ün çaylak oyuncusu Victor Wembanyama, iyi oynamadığı takdirde G League'e gönderilmesinde bir problem olmadığını söyledi.



ESPN'den Mark J. Spears'a göre Wembanyama, kötü oynayıp G League'e gönderilen diğer oyuncuların göreceği muamelenin aynısını kendisinin görmesi gerektiğine inanıyor:



"Doğru şekilde oynamazsam, beni G League'e göndermekle tehdit etsinler istiyorum. Hatalarımın bir karşılığı olacağı bilinciyle hareket etmeyi severim."





Wembanyama bu sezon 34 maçta 19.6 sayı, 10.3 ribaund ve 3.2 blok ortalamaları yakaladı.



