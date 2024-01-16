San Antonio Spurs'ün çaylak oyuncusu Victor Wembanyama, iyi oynamadığı takdirde G League'e gönderilmesinde bir problem olmadığını söyledi.
ESPN'den Mark J. Spears'a göre Wembanyama, kötü oynayıp G League'e gönderilen diğer oyuncuların göreceği muamelenin aynısını kendisinin görmesi gerektiğine inanıyor:
"Doğru şekilde oynamazsam, beni G League'e göndermekle tehdit etsinler istiyorum. Hatalarımın bir karşılığı olacağı bilinciyle hareket etmeyi severim."
Wembanyama bu sezon 34 maçta 19.6 sayı, 10.3 ribaund ve 3.2 blok ortalamaları yakaladı.
ESPN'den Mark J. Spears'a göre Wembanyama, kötü oynayıp G League'e gönderilen diğer oyuncuların göreceği muamelenin aynısını kendisinin görmesi gerektiğine inanıyor:
"Doğru şekilde oynamazsam, beni G League'e göndermekle tehdit etsinler istiyorum. Hatalarımın bir karşılığı olacağı bilinciyle hareket etmeyi severim."
Wembanyama bu sezon 34 maçta 19.6 sayı, 10.3 ribaund ve 3.2 blok ortalamaları yakaladı.