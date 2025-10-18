Welbeck şov yaptı, Brighton Newcastle'ı devirdi!

İngiltere Premier Lig 8. hafta maçında Brighton sahasında Newcastle United'ı ağırladı.
Falmer Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Brighton'a galibiyeti getiren golleri 41 ve 84. dakikalarda Danny Welbeck kaydetti.
Newcastler United'ın tek golü 76. dakikada Nick Woltemade'den geldi.
Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Brigton ligde 12 puana ulaşırken, Newcastler 9 puanda kaldı.
Ligin sonraki haftasında Brighton, deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Newcastle ise sahasında Fulham'ı konuk edecek.