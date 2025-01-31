Golden State Warriors'ın kadro yükseltmeleri için takas pazarına yeniden girdiği iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst, Warriors'ın son derece rekabetçi olan Batı Konferansı playoff yarışında yer bulma çalışmalarına devam ettiği süreçte, kadrosunu güçlendirmek için olası hamleleri değerlendirirken takas görüşmelerine yeniden girdiğini söyledi.



ESPN'de konuşan Windhorst, Golden State'in takas piyasasındaki değişen pozisyonuna şu sözlerle değindi:



"Birkaç hafta önce Steph Curry, 'Çaresizce bir hamle yapmamıza gerek yok' dediğinde piyasadan aniden çekilmişlerdi. Ama şunu söyleyebilirim ki, son birkaç gündür Warriors'ın önemli bir hamle yapmak adına takas pazarına geri döndüğünü duydum. Ve geçmişte duyduğunuz oyunculardan bazıları için de değil."



The Athletic, yakın zamanda Warriors'ın hem Zach LaVine hem de Jimmy Butler ile ilgili görüşmelere dahil olduğunu öne sürmüştü.



Golden State'in, yaşı, hücumdaki patlayıcılığı ve Curry ile uzun vadede uyum sağlama potansiyeli gibi çeşitli stratejik faktörler nedeniyle LaVine'i daha çekici bir takas hedefi olarak gördüğü iddia edilmişti.



