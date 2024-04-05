New Orleans Pelicans ve Phoenix Suns ekipleri, Golden State Warriors'ın Houston Rockets'ı 133-110 yenmesinin ardından play-in turnuvasına kalmayı garantiledi.



Dallas Mavericks ise ayrıca dün gecenin erken saatlerinde Atlanta Hawks'ı mağlup ederek playoff yerini garantileyenler arasına katıldı.



Yalnızca üç adet playoff yeri kalan Batı Konferansında, Warriors ve Rockets ekipleri henüz play-in'i garantilememiş olan dört takımdan ikisi konumunda.



Los Angeles Lakers ve Sacramento Kings'in sıralamaya girebilmesi için bir galibiyete veya Rockets'ın bir mağlubiyetine daha ihtiyacı bulunuyor.



Houston'ın, üstünde yer alan üç takımdan herhangi birinin yerini almak için kalan son altı maçından en az beşini kazanması gerekecek. Bu durum Golden State'i 10. sıraya taşıma şansı verecek olsa da, bunun için Warriors'ın son altı müsabakadan en az beşini kaybetmesi gerekiyor.



Doğu'nun şimdiden belirlenen 10 takımı arasında ise Chicago Bulls ve Atlanta Hawks takımları play-in turnuvasına katılacak ekipler olarak ortaya çıktı. Boston Celtics ise, Çarşamba günü NBA'de en iyi dereceyi garantiledikten sonra kaderini kesin olarak belirlemiş olan tek takım oldu.





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