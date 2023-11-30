Warriors, CP3'yi "doğru fiyat" karşılığında tutmaya istekli

Golden State Warriors'ın "doğru fiyat karşılığında" tecrübeli oyuncu Chris Paul'u 2023-24 sezonunun ötesinde tutmaya açık olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Warriors, CP3'yi 'doğru fiyat' karşılığında tutmaya istekli
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30 Kasım 2023 13:17
Golden State Warriors'ın "doğru fiyat karşılığında" tecrübeli oyuncu Chris Paul'u 2023-24 sezonunun ötesinde tutmaya açık olduğu bildirildi.

HoopsHype'tan Michael Scotto'ya göre Warriors, "doğru fiyatla CP3'yi bu sezonun ötesinde tutmaya açık ve kendisinin performansından ve takıma uyumundan memnun durumda."

CP3'nin 2024-25 sezonu için alması planlanan 30 milyon dolarlık maaş, 28 Haziran 2024'te tamamen garanti altına alınacak.

Scotto'nun raporuna göre Warriors'ın, veteran oyuncuyu tutmak istemesi durumunda bu miktarı düşürmek için pazarlık yapmayı tercih edebileceği düşünülüyor.

Paul bu sezon 18 maçta 8.9 sayı, 7.3 asist ve 3.6 ribaund ortalamaları yakaladı.

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