Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Warriors, Boston'a imzası öncesi Schröder ile ilgilenmiş!

Golden State Warriors'ın, Boston Celtics'e katılmasından önce Dennis Schröder ile ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın, Boston Celtics'e katılmasından önce Dennis Schröder ile ilgilendiği bildirildi.

Warriors, veteran forvetler Nemanja Bjelica, Andre Iguodala ve Otto Porter Jr.'ı ekleyerek kadrosunu Stephen Curry'nin etrafında yeniden şekillendirmişti.

Mercury Times'tan Wes Goldberg'e göre, eski Los Angeles Lakers guardı Celtics ile anlaşmayı kabul etmeden önce, Golden State ekibi Schröder ile ilgileniyordu:

"Bir lig kaynağına göre Warriors, aslında Dennis Schröder hakkında bilgi alma sürecindeydi. Ancak eski Los Angeles Lakers point guardı, tam orta seviye istisna kontratı ile Boston Celtics'le anlaştı."

Warriors'ın savunması geçen sezon oldukça iyi olsa da, hücum tarafında Stephen Curry'siz beşlerle birkaç kez sıkıntı çektikleri görülmüştü. Schröder'ın katılmış olması durumunda, ekibe bir başka skorer opsiyonu sunmuş olabileceği tahmin ediliyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal