Warriors, Boston'a imzası öncesi Schröder ile ilgilenmiş!

Golden State Warriors'ın, Boston Celtics'e katılmasından önce Dennis Schröder ile ilgilendiği bildirildi.



Warriors, veteran forvetler Nemanja Bjelica, Andre Iguodala ve Otto Porter Jr.'ı ekleyerek kadrosunu Stephen Curry'nin etrafında yeniden şekillendirmişti.



Mercury Times'tan Wes Goldberg'e göre, eski Los Angeles Lakers guardı Celtics ile anlaşmayı kabul etmeden önce, Golden State ekibi Schröder ile ilgileniyordu:



"Bir lig kaynağına göre Warriors, aslında Dennis Schröder hakkında bilgi alma sürecindeydi. Ancak eski Los Angeles Lakers point guardı, tam orta seviye istisna kontratı ile Boston Celtics'le anlaştı."



Warriors'ın savunması geçen sezon oldukça iyi olsa da, hücum tarafında Stephen Curry'siz beşlerle birkaç kez sıkıntı çektikleri görülmüştü. Schröder'ın katılmış olması durumunda, ekibe bir başka skorer opsiyonu sunmuş olabileceği tahmin ediliyor.



