NBA'in efsanevi oyuncusu Bill Walton, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in "mükemmelin ötesinde" ve "dünyanın en iyi oyuncusu" olduğunu söyledi.



The Denver Post'tan Bennet Durando ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Walton, Nuggets pivotuna övgüler yağdırırken, kendisinin tartışmasız dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu ileri sürdü:



"Hayatını basketbol aracılığıyla kutlaması, takıma odaklanış şekli... mükemmelden de öte. O, Nikola Jokic. Gelmiş geçmiş en iyi basketbolculardan biri. Onu sınırlamak, Jokic'e haksızlık olur. İnanılmaz bir skorer. Muhteşem bir ribaundçı. İnanılmaz bir pasör."



İstatistiklerin ötesinde Walton, Jokic'e basketbola neşe, mutluluk ve amaç kattığı ve abartı yerine içeriğin özünü somutlaştırdığı için, ayrıca övgüde bulundu:



"Bir amaca yönelik oynuyor. Maçları kazanmak için oynuyor. Ve bunu güzel bir tarzla, zarafetle ve profesyonellikle yapıyor."



Jokic bu sezon 56 maçta 26.1 sayı, 12.3 ribaund ve 9.3 asist ortalamaları yakaladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU