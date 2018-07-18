Dwyane Wade, Li-Ning ile ömür boyu anlaşma imzaladı.
Wade, 2012'den beri Li-Ning'la birlikteydi ve daha önce Jordan'ın yüzlerinden biriydi.
Bu anlaşmanın sonuçlandırılması, Wade'in Çarşamba günü Pekin'de yeni ayakkabısı "Way of Wade 7"nin tanıtıldığı etkinlikle aynı güne denk geldi.
Wade, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Bu, bir şeyler inşa etme açısından yapmam gereken bir şeydi. Yapmam gereken şey buydu. Bu "miras" kelimesi hakkında konuşuyoruz. Kendim ve ailem için bir miras inşa etmeye çalıştım. Ve altı yıl sonra bugün burada olmak güzel."
ifadelerini kullandı.
Wade ayrıca, kendisi ile Miami Heat arasında takıma geri dönüş konusunda görüşmelerde bulunduğunu, ancak hiçbir karar verilmediğini de ekledi: "Çin'den döndüğümde, buna odaklanacağım. Şu anda, basketboldan sonraki oyuna odaklandım. Basketbolda her ne olursa, olabilir. Bu noktada elimden geleni, bugün bu pozisyonda oluşumu, henüz küresel olarak yapılmamış bir şeyi yapabildiğim yerde gerçekleştirdim. Basketbol kendi kendine hallolacaktır. Bu turdan geri döndüğümde bunu bir şekilde çözüyor olacağım."
Wade, Heat ile kontratı sona ermiş durumda ve şu anda serbest bir oyuncu.