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Dwyane Wade, Li-Ning ile ömür boyu anlaşma imzaladı.Wade, 2012'den beri Li-Ning'la birlikteydi ve daha önce Jordan'ın yüzlerinden biriydi.Bu anlaşmanın sonuçlandırılması, Wade'in Çarşamba günü Pekin'de yeni ayakkabısı "Way of Wade 7"nin tanıtıldığı etkinlikle aynı güne denk geldi.Wade, Associated Press'e yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Wade ayrıca, kendisi ile Miami Heat arasında takıma geri dönüş konusunda görüşmelerde bulunduğunu, ancak hiçbir karar verilmediğini de ekledi:Wade, Heat ile kontratı sona ermiş durumda ve şu anda serbest bir oyuncu.