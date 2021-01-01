Wade: "Durant ve Giannis, savunması en zor iki adam!"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant ve Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun "savunması en zor oyuncular" olduklarını söyledi.



WIRED ile yakın zamanda yer aldığı bir soru-cevap videosunda Wade, savunması en zor olan oyuncuları şu şekilde açıkladı:



"Hepsinden önce, Kevin Durant. KD 2.11-2.13 boyunda biri, artık hangi boyla anılmak istiyorsa. Ama topu onun gibi yere vurabilen ve içeriden, dışarıdan, serbest atış çizgisinden, orta mesafeden, üçlük çizgisinden ve yarı sahadan sayı bulabilecek kadar yetenekli bir adamı savunmak zor iş."



"BÖYLESİNE CANAVAR BİR ADAM..."



Heat efsanesi ayrıca Giannis'e de övgüsünü sundu:



"Başka bir oyuncu seçmem gerekse, Giannis derdim. Giannis'i hücum şekli nedeniyle savunmak zor. Ayrıca o da 2.13 boyunda. Top hakimiyeti olan, 2.13'lük bir adam. Hızlı koşuyor, point guard oynuyor ve bir pivot kadar da uzun. Bu yüzden basketbol sahasında bu denli güçlü, agresif ve canavar gibi bir adamı savunmak da zor iş."



Durant sezonda 29.7 sayı, 7.9 ribaund ve 5.9 asist ortalamaları yakalarken, son MVP Giannis 27.0 sayı, 11.6 ribaund ve 5.8 ortalamalarıyla oynuyor.



