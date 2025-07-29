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Vucevic, EuroLeague takımlarının radarında: NBA'den ayrılabilir mi?

Chicago Bulls pivotu Nikola Vucevic'in durumunu Avrupa'dan birçok önemli kulübün yakından takip ettiği bildirildi.

calendar 29 Temmuz 2025 14:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Vucevic, EuroLeague takımlarının radarında: NBA'den ayrılabilir mi?
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Chicago Bulls pivotu Nikola Vucevic'in durumunu Avrupa'dan birçok önemli kulübün yakından takip ettiği bildirildi.

SportKlub'un haberine göre, EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız ve Panathinaikos başta olmak üzere birçok takım, Vucevic'in NBA'den ayrılma ihtimalini değerlendiriyor.

Chicago Bulls, bir yılı aşkın süredir Vucevic'i takas etmek için görüşmeler yürütse de henüz bir anlaşma sağlanamadı. 60 milyon dolarlık üç yıllık sözleşmesinin son yılına giren Karadağlı oyuncu, geçtiğimiz sezon 18.5 sayı, 10.1 ribaund ve %40.2 üçlük yüzdesiyle yüksek verim sundu.


Ancak Bulls'un yeniden yapılanma sürecinde yaşça büyük oyunculardan uzaklaşmak istemesi ve uzun vadeli planların Vucevic'i içermemesi, ayrılığı kaçınılmaz hale getirebilir.

Marc Stein, CHGO Sports'a yaptığı açıklamada Vucevic'e yönelik NBA ilgisinin tamamen yok olmadığını, özellikle şubat ayındaki takas dönemi yaklaştığında playoff iddiası taşıyan takımların devreye girebileceğini belirtti.

Stein, Vucevic'in dayanıklılığı, saha yayılımı sağlaması ve pota altında 20-10 potansiyeli sunmasının hâlâ çok değerli olduğunu vurguladı. Ayrıca Bulls'un pivot rotasyonundaki derinliğin sınırlı olması nedeniyle, uygun bir teklif gelmedikçe aceleci davranmalarını beklemediğini ifade etti.

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