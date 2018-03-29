Vucevic, 6-8 hafta arası yok

Orlando Magic pivotu Nikola Vucevic, parmak sakatlığı dolayısıyla altı ila sekiz hafta arası parkelere çıkamayacak.



Cumartesi gecesinin Washington Wizards karşılaşmasında sol işaret parmağındaki kemiğini kıran Vucevic, ilk çeyreğin bitmesine yaklaşık yedi dakika kala sakatlanmıştı. Vucevic'in sol eline çekilen röntgende, kırık olduğu tespit edildi ve Magic, Vucevic'in belirlenecek bir tarihte ameliyat olacağını söyledi.



Maç bittikten sonra, 27 yaşındaki pivotun parmağına atel taktığı ve sol elini sardığı görüldü.



Vucevic, Orlando formasıyla bu sezon 17.8 sayı ve 9.6 ribaund ortalamaları yakaladı.



