Volkan Demirel: 'Sezon sonuna kadar buradayım!'

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından konuştu.
Genç teknik adam, "Nasıl değerlendireyim, yenildiğim için fazla değerlendirecek bir şey yok. Aslında konuşulacak çok şey var ama ilk yarıdaki oyunu devam ettirebilseydik ya da belki yine ikinci yarıda Kasımpaşa'nın iyi oyunu vardı ama... Yanılmıyorsam 74-75. dakikada bir taç atışı oluyor, şunu sormak istiyorum sadece, "Maç başlarken orta saha değil de, yayın üzerinden başlayabilir mi?" Oyun yayın üzerinden başlamaz. O yüzden taç nereden atıldıysa oradan başlaması gerekiyor. Pozisyona dikkat edin, bizim iki oyuncumuz taçın çıktığı yerde beklerken, 10 metre ilerisinde taç kullanılıp gol oluyor. Bu hava şartlarında 1-0 geriye düştükten sonra çevirmesi zor oluyor. Bu tabii ki Kasımpaşa'nın galibiyetine gölge düşürmek amacıyla değil, ilk yarıdaki penaltıyı da söyleyebilirim. Hakemin takdir hakları biraz daha normal şartlarda olsaydı, bu maç buraya gelmezdi. 3-0 yenildik. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. İkinci yarıda iyi oynadılar. İlk yarıda biz oynadık. Aslında tam tersi olması lazım. Kasımpaşa takımının düşmesi lazım, 12-13 kişiyle mücadele ediyorlar. Bizim daha geniş, daha opsiyonel kadromuz var." dedi.
"SEZON SONUNA KADAR BURADAYIM"
Genç teknik adam sözlerine, "İçeride oyunculara da söyledim. Bazı oyuncularla da görüşme yapıp, Hatayspor adına yol almamız gerektiğini söylemem gerektiğini düşünüyorum. Burada olmayan insanlarla bu işi yürütemeyiz. Burada olan insanlarla, burada olacak insanlarla yola devam etmemiz lazım. Oyuncuların hepsinden memnunum ama onların memnun olmadığı şartlar olabilir. O yüzden bu transfer dönemini iyi geçirmeliyiz. Yine söylüyorum, sezon sonuna kadar buradayım. Şu anda zor durumdayız. Bu durumda bu takımı bırakıp gitmek, belki bir zaman vardı aklımda ama şu anda yok. Yönetim tarafından bir karar alınırsa saygı duyarım ama takımı bu girdaba soktuysam, buradan çıkarmak için de elimden geleni yapmaya hazırım." şeklinde devam etti.
Volkan Demirel, son olarak, "Oyuncular göndereceğiz. Yeni oyuncular alacağız ki o havayı değiştirelim. Belki zamanında, "Beni değiştirmeniz lazım" dedim ama şu anda farklı yöntemler bularak bu takımı tekrar ayağa kaldırmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.
BASIN TOPLANTISI
Volkan Demirel, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galibiyetten ötürü Kasımpaşa'yı tebrik eden Demirel, "İlk yarıda daha iyi oynadık. İkinci yarıda Kasımpaşa bizden daha iyi oynadı. Aslında bunun tam tersi olmasını bekliyordum çünkü karşımızda 12-13 oyuncuyla rotasyon yapmak zorunda olan bir Kasımpaşa vardı. Bizim rotasyonumuz daha güçlüydü. Böyle durumlarda maç öncesi düşündüklerinizi sahaya yansıtmak zor olabiliyor." ifadelerini kullandı.
"15 METRE FARK VAR!"
Winck'in 74. dakikada attığı golle ilgili konuşan Demirel, "Hakem, golde taç atışını yerinde kullandırması gerekiyordu. Maç başlarken orta sahadan maçı başlatırsınız, yaydan başlatamazsınız. Tacın kullanıldığı yer ile kullanılması gereken yer arsında 15 metre fark var. Kasımpaşa'nın galibiyetine mazeret getirmek için bunu söylemiyorum ama böyle bir havada 74. dakikada gol yerseniz moraliniz bozulabilir. Sonuçta genç oyunculardan kurulu bir takımız." değerlendirmesinde bulundu.
Genç teknik adam, "Nasıl değerlendireyim, yenildiğim için fazla değerlendirecek bir şey yok. Aslında konuşulacak çok şey var ama ilk yarıdaki oyunu devam ettirebilseydik ya da belki yine ikinci yarıda Kasımpaşa'nın iyi oyunu vardı ama... Yanılmıyorsam 74-75. dakikada bir taç atışı oluyor, şunu sormak istiyorum sadece, "Maç başlarken orta saha değil de, yayın üzerinden başlayabilir mi?" Oyun yayın üzerinden başlamaz. O yüzden taç nereden atıldıysa oradan başlaması gerekiyor. Pozisyona dikkat edin, bizim iki oyuncumuz taçın çıktığı yerde beklerken, 10 metre ilerisinde taç kullanılıp gol oluyor. Bu hava şartlarında 1-0 geriye düştükten sonra çevirmesi zor oluyor. Bu tabii ki Kasımpaşa'nın galibiyetine gölge düşürmek amacıyla değil, ilk yarıdaki penaltıyı da söyleyebilirim. Hakemin takdir hakları biraz daha normal şartlarda olsaydı, bu maç buraya gelmezdi. 3-0 yenildik. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. İkinci yarıda iyi oynadılar. İlk yarıda biz oynadık. Aslında tam tersi olması lazım. Kasımpaşa takımının düşmesi lazım, 12-13 kişiyle mücadele ediyorlar. Bizim daha geniş, daha opsiyonel kadromuz var." dedi.
"SEZON SONUNA KADAR BURADAYIM"
Genç teknik adam sözlerine, "İçeride oyunculara da söyledim. Bazı oyuncularla da görüşme yapıp, Hatayspor adına yol almamız gerektiğini söylemem gerektiğini düşünüyorum. Burada olmayan insanlarla bu işi yürütemeyiz. Burada olan insanlarla, burada olacak insanlarla yola devam etmemiz lazım. Oyuncuların hepsinden memnunum ama onların memnun olmadığı şartlar olabilir. O yüzden bu transfer dönemini iyi geçirmeliyiz. Yine söylüyorum, sezon sonuna kadar buradayım. Şu anda zor durumdayız. Bu durumda bu takımı bırakıp gitmek, belki bir zaman vardı aklımda ama şu anda yok. Yönetim tarafından bir karar alınırsa saygı duyarım ama takımı bu girdaba soktuysam, buradan çıkarmak için de elimden geleni yapmaya hazırım." şeklinde devam etti.
Volkan Demirel, son olarak, "Oyuncular göndereceğiz. Yeni oyuncular alacağız ki o havayı değiştirelim. Belki zamanında, "Beni değiştirmeniz lazım" dedim ama şu anda farklı yöntemler bularak bu takımı tekrar ayağa kaldırmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.
BASIN TOPLANTISI
Volkan Demirel, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galibiyetten ötürü Kasımpaşa'yı tebrik eden Demirel, "İlk yarıda daha iyi oynadık. İkinci yarıda Kasımpaşa bizden daha iyi oynadı. Aslında bunun tam tersi olmasını bekliyordum çünkü karşımızda 12-13 oyuncuyla rotasyon yapmak zorunda olan bir Kasımpaşa vardı. Bizim rotasyonumuz daha güçlüydü. Böyle durumlarda maç öncesi düşündüklerinizi sahaya yansıtmak zor olabiliyor." ifadelerini kullandı.
"15 METRE FARK VAR!"
Winck'in 74. dakikada attığı golle ilgili konuşan Demirel, "Hakem, golde taç atışını yerinde kullandırması gerekiyordu. Maç başlarken orta sahadan maçı başlatırsınız, yaydan başlatamazsınız. Tacın kullanıldığı yer ile kullanılması gereken yer arsında 15 metre fark var. Kasımpaşa'nın galibiyetine mazeret getirmek için bunu söylemiyorum ama böyle bir havada 74. dakikada gol yerseniz moraliniz bozulabilir. Sonuçta genç oyunculardan kurulu bir takımız." değerlendirmesinde bulundu.
Atakaş Hatayspor, son 13 maçta sadece 1 kez kazandı, 8 kez mağlup oldu.
❌2-4 Fenerbahçe
❌1-2 Kayserispor
❌1-2 Samsunspor
✅2-1 Galatasaray
❌1-2 İstanbulspor
⭕3-3 Antalyaspor
❌0-1 Başakşehir
⭕0-0 Ankaragücü
❌1-2 Beşiktaş
❌0-2 Rizespor
⭕0-0 Gaziantep
⭕1-1 Pendikspor…
— Sporx (@sporx) January 20, 2024