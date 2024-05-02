Volkan Demirel'den istifa kararı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'la istediği sonuçları alamayan teknik direktör Volkan Demlrel'den flaş bir karar geldi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifa talebini yönetime sundu.



Son dört karşılaşmasından yenik ayrılan Volkan Demirelli Hatayspor, 34. hafta sonunda topladığı 33 puanla 18. sırada yer alarak küme düşme hattında bulunuyor.



TRİBÜNLERİN İSTİFA SÖYLEMİYLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?



Volkan Demirel, Antalyaspor ile oynanan ve kaybedilen maçın ardından artan istifa sesleriyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:



''Belki istifa eder misin, etmez misin, tribünler bağırıyor, haklılar, saygı duyuyorum. Yazıyorlar, haklılar saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi bundan sonra, benden sonra buraya 4 maçlık birisi de gelse, belki istifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını da yeri gelince konuşuruz. Ama 4 hafta boyunca şimdi ben buradayken takımı bırakmak, tabii ki 'git derlerse' yine giderim hiç başımın üstünde yerleri var. Hiç öyle bir derdim de yok ama 4 hafta boyunca burada nasıl bir sene bütün mücadeleleri biz verdiysek, bu ekiple çalışanlarla, futbolcularla nasıl bir mücadeleyi verdiysek, bundan sonra da 4 maç vereceğiz. Ondan sonra da oluyorsa olacak, olmuyorsa olmayacak. Oluyorsa da yine dimdik duracağım buraya çıkıp olmuyorsa da yine buraya dimdik çıkacağım. Çünkü bu çocuklar her şarta ve koşula rağmen mücadele ediyorlar. O yüzden saygıyla hak ediyorlar."





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