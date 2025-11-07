Trendyol Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Gençlerbirliği, 2-1'lik skorla kazandı.



Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, dakika 35'te Thalisson ile dakika 53'te penaltıdan M'Baye Niang attı. RAMS Başakşehir'in tek golünü ise dakika 46'da Eldor Shomurodov kaydetti.



VOLKAN DEMİREL'DEN SİFTAH

Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile çıktığı 2. maçta ilk galibiyetini aldı. (1M, 1G)

44 yaşındaki teknik adam, en son Bodrum FK'nin başında 13 Aralık 2024 tarihinde Sivasspor'u 2-0 mağlup etmişti.



YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ



Öte yandan Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir'in ise 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.



Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, puanını 11'e yükseltti. Başakşehir, 13 puanda kaldı.



Milli aranın ardından RAMS Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği, Galatasaray deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





4. dakikada sol kanattan gelişen atakta Tongya'nın ceza sahasına gönderdiği pasta Koita'nın vuruşunda topu kaleci Muhammed Şengezer, sağ direğin yanında kontrol etti.



10. dakikada Gençlerbirliği'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında boş kalan Goutas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Thalisson'un vole vuruşunda top üstten auta gitti.



17. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Göktan Gürbüz'ün pasında Tongya'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.



35. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan dönen topu takip eden Koita'nın vuruşunda Başakşehir defansı meşin yuvarlağı karşıladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Dele-Bashiru'nun çektiği şutta meşin yuvarlak Thalisson'a çarparak ağlara gitti: 1-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Da Costa'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Crespo, kaleci Velho'nun yanından verdiği pasta Shomurodov, topu ağlara gönderdi: 1-1



51. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Ceza sahasında Umut Güneş ile girdiği ikili mücadelede Tongya'nın yerde kalması üzerine hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi.



53. dakikada penaltıyı kullanan Niang, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1



75. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan gelişen atağında ceza sahasında Tongya'nın pasında Göktan Gürpüz, ayak içiyle yaptığı vuruşta top üstten az farkla auta gitti.



90+9. dakikada Shomurodov'un pasında Umut Güneş'in ceza sahasında yaptığı tek vuruşta kaleci Velho, meşin yuvarlağı sağ direğin dibinden kurtardı.





Stat: Eryaman



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çavuş, Abdullah Uğur Sarı



Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Dk. 76 Metehan Mimaroğlu), Göktan Gürbüz (Dk. 76 Dilhan Demir), Koita (Dk. 67 Samed Onur), Tongya (Dk. 90+5 Onyekuru), Niang (Dk. 90+5 Sinan Osmanoğlu)



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Dk. 67 Kemen), Berat Özdemir (Dk. 58 Harit), Umut Güneş, Yusuf Sarı (Dk. 77 Deniz Türüç), Crespo (Dk. 67 Selke), Da Costa (Dk. 58 Kaluzinski), Shomurodov



Gol: Dk. 36 Thalisson Dk. 53 Niang (Penaltıdan) (Gençlerbirliği), Dk. 46 Shomurodov (RAMS Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 48 Opoku, Dk. 72 Kaluzinski, Dk. 88 Duarte (RAMS Başakşehir), Dk. 84 Samed Onur, Dk. 87 Pereira (Gençlerbirliği)



