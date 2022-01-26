Fenerbahçe, Aleksandar Pesic'le gol atmak istiyor, kalesinde devleşen Volkan Demirel geçit vermiyor!



Hull City'nin teklifini, İstanbul'dan ayrılmamak için geri çeviren 29 yaşındaki Sırp golcü, Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada. Sarı lacivertliler, 12 golle krallık yarışında zirvede yer alan Karagümrük'ün golcüsüyle prensipte anlaştı.



Pesic de Fenerbahçe'yi istiyor. Ancak, Fenerbahçe'nin unutulmaz kalecisi ve kaptanı Volkan Demirel, en güçlü silahını kaybetmek istemiyor.



BONSERVİS ARTI SİNAN & MEYER



Volkan Demirel, Pesic'in ayrılması hâlinde aynı ayarda bir golcü şartı koşarken görüşmeler başkanlar seviyesinde sürüyor.



Ali Koç, Süleyman Hurma'yı ikna etmek için, bonservis bedelinin yanı sıra Sinan Gümüş ve Max Meyer'i pakete ekledi.



Pesic'in de Fenerbahçe'yi istemesi sarı lacivertlilerin elini güçlendiriyor. Ancak henüz biten bir şey yok.



