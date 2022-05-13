Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçı açıklaması!

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçı için heyecanlı olduklarını söyledi.



Demirel, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmenin sezon açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatih Karagümrük ile hedeflerinin olduğunu dile getirdi.



"Bu fırsatı bana verdiği için başkanıma çok teşekkür ediyorum." diyen Demirel, "Bu fırsatı ben de elimden geldiği kadarıyla bana yakışan şekilde, yakışır bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Oyuncu arkadaşlarımızla çok iyi bir ilişkimiz var. Bu ilişki doğrultusunda da sonuçları almaya başladık." diye konuştu.



Hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini belirten Demirel, şunları kaydetti:



"İnşallah ilerleyen günlerde hedeflerimiz var. Bu hedeflerimize belki bu sene biraz daha elimizde olmayan sebepler var ama önümüzdeki sene hedeflediğimiz yerlere doğru ilerleyeceğiz. Çok benimsediğim, çok sevdiğim bir yerdeyim şu an. Burada olmaktan da çok mutluluk duyuyorum. İnşallah uzun vadede başarılı olarak, başarı derken belki bir Avrupa kupası yolunda gidebilme veya Türkiye liginde ilk 3-4 hedefi koyarak yolumuza ilerleyen günlerde devam etmek istiyoruz."



"İLK DEFA RAKİP OLACAĞIM"



Kadıköy'de Fenerbahçe'ye rakip olacağı için çok heyecanlı olduğunu anlatan Demirel, "Benim doğduğum büyüdüğüm Fenerbahçeli Volkan olarak, Fenerbahçeli Volkan olmama sebebiyet veren bir camiaya karşı ilk defa kendi büyüdüğüm evimde rakip olacağım. İnşallah hem onlar adına hem de bizim adımıza güzel bir maç olur." ifadelerini kullandı.





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