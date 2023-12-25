Volkan Demirel'den ayrılık sinyalleri!

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın puan durumundaki yeri ve teknik direktör değişikliklerine rağmen çok saygı duyulacak bir takım olduğunu söylediğini anlattı.



Konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını dile getiren Demirel, şunları kaydetti:



"Takımı ben kurdum, planladım, herkesi getirdim, gideceklere karar verdim, benim iyi anlatamam, hepsinin toplamında mağlubiyet söz konusu oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bizim ise önümüzde konuşacak, düşünecek, yorumlayacak bir yol olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de en kısa zamanda oturup, konuşup ona göre yol belirleyeceğiz."





Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş maçının ardından ayrılık sinyali verdi.Mağlubiyetin ardından dikkat çeken açıklamalar yapan Volkan Demireldedi.sorusunu cevaplayan Volkan Demirelifadelerini kullandı.