Volkan Demirel: 'Bahane üretmek istemiyorum'

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 4-1 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.



Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK'yi oynadığı oyun ve aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.



Volkan Demirel, şöyle konuştu:



"Golü bularak avantajlı tarafa da geçtik ama sonrasında yediğimiz gol ve maçın içerisinde yaşananlar maçın bu noktaya gelmesine sebep oldu. Bunun bir çok sebebi var. Sahaya çıkan oyuncu grubumuz, sonrasındaki değişiklikler ve saha içerisindeki istediklerim beklediğimiz gibi olmadı. Aslında söylenecek ve konuşulacak bazı şeyler olabilir. Ama tabii ki ben mağlubiyetten sonra burada çıkıp bahane üretmek istemiyorum. Yenildik, Gaziantep'i ve Erdal hocayı tebrik ediyorum. Fazla söylenecek bir şey yok."





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