Volkan Bayarslan'ın ilginç istatistiği; Mağlubiyet yok

Beşiktaş-Fenerbahçe maçına 44 yaşındaki Volkan Bayarslan hakem olarak atandı. Bayarslan ilk kez bir derbi yönetecek.



VOLKAN BAYARSLAN'IN BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KARNESİ



Bayarslan bu sezon birer Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı yönetti. Bu maçlarda iki büyük takım rakiplerini mağlup etti. Bayarslan bu sezon toplamdaysa 5 maça çıktı. Bayarslan kariyerinde toplam 4 kez Beşiktaş maçlarında düdük çaldı. Beşiktaş, bu 4 maçı da kazandı. Fenerbahçe maçlarındaysa iki kez görev aldı. Sarı lacivertliler de Bayarslan'ın yönettiği maçları kazandı.



VOLKAN BAYARSLAN'IN BU SEZON YÖNETTİĞİ MAÇLAR



Kasımpaşa-Galatasaray: 2-3

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: 2-0

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: 5-2

Bitexen Giresunspor-Adana Demirspor: 2-3



BEŞİKTAŞ MAÇLARI



2022-23 Süper Lig

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-1

2021-22 Süper Lig

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 4-1

Beşiktaş-Altay: 1-0

2015 Türkiye Kupası

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: 3-0



FENERBAHÇE MAÇLARI



2021-22 Süper Lig

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-5

Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-5





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