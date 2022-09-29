Volkan Bayarslan'ın ilginç istatistiği; Mağlubiyet yok

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yönetecek olan hakem Volkan Bayarslan, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarındaki istatistiği ile dikkat çekti.

, Fotoğraf; AA
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Volkan Bayarslan'ın ilginç istatistiği; Mağlubiyet yok
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29 Eylül 2022 09:56
Beşiktaş-Fenerbahçe maçına 44 yaşındaki Volkan Bayarslan hakem olarak atandı. Bayarslan ilk kez bir derbi yönetecek.

VOLKAN BAYARSLAN'IN BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KARNESİ

Bayarslan bu sezon birer Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı yönetti. Bu maçlarda iki büyük takım rakiplerini mağlup etti. Bayarslan bu sezon toplamdaysa 5 maça çıktı. Bayarslan kariyerinde toplam 4 kez Beşiktaş maçlarında düdük çaldı. Beşiktaş, bu 4 maçı da kazandı. Fenerbahçe maçlarındaysa iki kez görev aldı. Sarı lacivertliler de Bayarslan'ın yönettiği maçları kazandı.

VOLKAN BAYARSLAN'IN BU SEZON YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Kasımpaşa-Galatasaray: 2-3
Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: 2-0
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-1
Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: 5-2
Bitexen Giresunspor-Adana Demirspor: 2-3

BEŞİKTAŞ MAÇLARI

2022-23 Süper Lig
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-1
2021-22 Süper Lig
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 4-1
Beşiktaş-Altay: 1-0
2015 Türkiye Kupası
Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: 3-0

FENERBAHÇE MAÇLARI

2021-22 Süper Lig
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-5
Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-5

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