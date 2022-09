Voleybolda sayılar bu kez SMA hastası Duru bebek için alınacak

SigortaShop Kadın Voleybol Kulübü, 2,5 yaşındaki SMA hastası Duru Sağlık bebeğin tedavi giderlerine destek vermek adına "Sardes Kupası" düzenleyecek.



Salihli ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda 7-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Belediyesi Adana Demirspor da katılacak.



Organizasyonla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan SigortaShop Kadın Voleybol Kulübü Başkanı Aydın Kaya, "Dört takım da Duru bebek için Manisa'nın Salihli ilçesine geliyor. İnşallah çocuğumuzun tedavisi bir an önce yapılır." dedi.



Kaya, geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceklerini söyledi.



- "Duru bebeğinin kampanyası yüzde 63'te durmuştu"



Proje için yaptıkları çağrıya sessiz kalmayan Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'un yöneticilerine teşekkür eden Kaya, şöyle devam etti:



"Geçen sezon başında yine buna benzer bir organizasyonu İzmir'de SMA hastası Hamza bebek için düzenlemiş ve katkıda bulunmuştuk. Bu sezon başında ise Manisa'da yaşayan Duru bebeğimiz için Salihli'de turnuva düzenleme kararı aldık. Satışa çıkacak biletlerden elde edilecek olan geliri, SMA hastası Duru bebeğimizin sağlık giderleri için bağışlayarak onun yanında olacağız. Hem şirketimiz hem kulübümüz bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde olmaya devam edecek."



Kaya, yapılan projeden dolayı Duru'nun ailesinin de mutlu olduğunu vurgulayarak, "Duru bebeğinin kampanyası yüzde 63'te durmuştu. Biz de kamuoyuna daha fazla ön plana çıkarmak ve farkındalık yaratmak için çalışma başlattık. İnşallah istediğimiz hedefe ulaşırız. Manisa halkı da duru bebeğin tedavisi için bilet alsın ve bu kampanyaya destek versin." diye konuştu.



- Takımın başantrenörü Erdoğuş: "Böyle bir turnuvaya öncülük ettiğimiz için çok mutluyuz"



Takımın başantrenörü Alper Erdoğuş da böyle organizasyonların her zaman özel olduğuna dikkati çekerek, "Normal bir maçtan farklı olacak. İşimizi yaparken bir de hasta bir çocuğa katkı sağlayabildiğinde çok daha farklı duygular içerisinde olunuyor. O yüzden mutluyuz ve heyecanlıyız. İnşallah ona bir miktar katkımız olur." ifadelerini kullandı.



Takımın kaptanı Tuğçe Ceyhan ise turnuva için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Böyle bir turnuvaya öncülük ettiğimiz için çok mutluyuz. Duru bebek için turnuvada da iyi oynamak istiyoruz. Her şeyden önemlisi bilet ve forma satışlarından elde edilecek gelirlerin, Duru bebek için umut olmasını istiyoruz. İnşallah duru bebek bir an önce sağlığına kavuşur ve bol gülücüklü günler yaşar." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ