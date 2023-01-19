Voleybolda haftanın heyecanı başlıyor

Voleybolda Efeler ve Sultanlar Ligi müsabakaları 20 Ocak Cuma günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda haftanın heyecanı başlıyor
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19 Ocak 2023 15:32
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 15. hafta, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda da 16. hafta maçları 20 Ocak Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi'nde 15. hafta, 20 Ocak Cuma günü Aksaray Spor Salonu'nda saat 14.00'te Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

Liglerde haftanın programı şöyle:

Sultanlar Ligi

20 Ocak Cuma:

14.00 Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)

21 Ocak Cumartesi:

14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Galatasaray HDI Sigorta (Adana Aski)

14.00 Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

15.00 İlbank-Sarıyer Belediyespor (TVF Başkent)

16.00 Bolu Belediyespor-PTT (Karaçayır)

17.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Burhan Felek Vestel)

22 Ocak Pazar:

15.30 Sigorta Shop-VakıfBank (TVF Başkent)

Efeler Ligi

20 Ocak:

14.00 Spor Toto- Halkbank (TVF Başkent)

21 Ocak Cumartesi:

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Cizre Belediyespor (Bursa-Cengiz Göllü)

22 Ocak Pazar:

13.00 TÜRŞAD-Ziraat Bankkart (Bitlis-Adilcevaz)

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

17.30 Arkas Spor- Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (İzmir-Atatürk)

16.00 Develi Belediyespor- Fenerbahçe HDI Sigorta (Develi Murat Kocatürk)

23 Ocak Pazartesi:

17.30 Tokat Belediye Plevne-Altekma (Tokat-Ali Yücel)

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