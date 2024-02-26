Voleybolda 7 temsilcimiz tur için sahada

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 7 Türk ekibi mücadele edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası rövanş mücadeleleri için sahaya çıkacak.
Kadınlarda Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Halkbank, Fenerbahçe Parolapara ve Arkas Spor, 28-29 Şubat tarihlerinde Avrupa'da tur arayacak.
Türk takımlarının Avrupa'daki maç programları şu şekilde:
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası rövanş mücadeleleri için sahaya çıkacak.
Kadınlarda Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Halkbank, Fenerbahçe Parolapara ve Arkas Spor, 28-29 Şubat tarihlerinde Avrupa'da tur arayacak.
Türk takımlarının Avrupa'daki maç programları şu şekilde:
|28 Şubat Çarşamba
|19.00
|Ziraat Bankkart-Guaguas
|Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç
|28 Şubat Çarşamba
|20.00
|Fenerbahçe Opet-Allianz MTV
|Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç
|28 Şubat Çarşamba
|TSİ 21.00
|SVG Lüneburg-Arkas Spor
|CEV Kupası yarı final ikinci maç
|28 Şubat Çarşamba
|TSİ 22.00
|Savino Del Bene-Eczacıbaşı Dynavit
|Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç
|28 Şubat Çarşamba
|TSİ 22.30
|Cucine Lube-Halkbank
|Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç
|29 Şubat Perşembe
|19.00
|Fenerbahçe Parolapara-Asseco Resovia
|CEV Kupası yarı final ikinci maç
|29 Şubat Perşembe
|TSİ 20.30
|Antonio Carraro Imoco Volley-VakıfBank
|Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU