Voleybol olimpiyat elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oluyor

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarının grup aşamasındaki rakiplerinin belirleneceği kura çekimi 17 Mart Cuma günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybol olimpiyat elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oluyor
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16 Mart 2023 15:43
Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek Türkiye A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarının grup aşamasındaki rakiplerinin belirleneceği kura çekimi 17 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kura çekimi İsviçre'nin Lozan şehrinde TSİ 15.00'teki başlayacak.

Türkiye kadınlarda ABD ve Dominik Cumhuriyeti ile 3. torbada, erkeklerde ise Kanada ve Ukrayna ile 5. torbada yer alacak

Olimpiyat Elemeleri'ne kadınlarda Çin, Japonya ve Polonya, erkeklerde ise Çin, Japonya ve Brezilya ev sahipliği yapacak.

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek ülkeler ve torbalar şu şekilde:

- Erkekler:

1. Torba: Brezilya, Japonya, Çin

2. Torba: Polonya, İtalya, ABD

3. Torba: Arjantin, Slovenya, İran

4. Torba: Sırbistan, Küba, Hollanda

5. Torba: Türkiye, Kanada, Ukrayna

6. Torba: Almanya, Meksika, Tunus

7. Torba: Mısır, Belçika, Çekya

8. Torba: Bulgaristan, Finlandiya, Katar

Statüye göre, Brezilya A Grubu'nda, Japonya B Grubu'nda, Çin C Grubu'nda yer alacak. Karşılaşmalar, 30 Eylül-8 Ekim 2023 tarihlerinde oynanacak.

- Kadınlar:

1. Torba: Çin, Japonya, Polonya

2. Torba: Sırbistan, İtalya, Brezilya

3. Torba: ABD, Türkiye, Dominik Cum.

4. Torba: Belçika, Hollanda, Almanya

5. Torba: Kanada, Tayland, Bulgaristan

6. Torba: Porto Riko, Çekya, Kolombiya

7. Torba: Meksika, Arjantin, Güney Kore

8. Torba: Ukrayna, Slovenya, Peru

Çin A Grubu'nda, Japonya B Grubu'nda, Polonya C Grubu'nda yer alacak. Karşılaşmalar, 16-24 Eylül 2023 tarihlerinde oynanacak.

- Statü:

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek 24 takım, 8'erli 3 gruba ayrılacak.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak ülkeler, Paris 204 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

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