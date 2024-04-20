Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli olacak

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin 5. ve son maçında 21 Nisan Pazar günü Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.



İki takımın da 2'şer galibiyet elde ettiği seride bu maçı kazanan takım şampiyonluğa ulaşacak.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.



Final serisinde ilk maçı Fenerbahçe Opet 3-1 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci karşılaşmayı Eczacıbaşı Dynavit 3-2 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin üçüncü maçını 3-0'la geçen Fenerbahçe, seride 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Eczacıbaşı serinin 4. maçını 3-0 kazanarak 2-2'lik eşitliği yakaladı.



Final serisinde 5. karşılaşmayı kazanan takım 3. galibiyetini elde ederek, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak.



FENERBAHÇE KAZANIRSA ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON



Fenerbahçe, karşılaşmayı kazanması durumunda üst üste ikinci şampiyonluğa ulaşacak. Eczacıbaşı ise kazanması halinde 12 yıl sonra şampiyonluğu elde edecek.



Kadınlar voleybolunda Fenerbahçe, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarında şampiyon olarak 6 kez kupayı müzesine götürdü.



ECZACIBAŞI, LİG TARİHİNİN EN ÇOK ŞAMPİYON OLANI



Eczacıbaşı ise Sultanlar Ligi'nin 16 şampiyonlukla en başarılı takımı konumunda bulunuyor. 1984-1985 sezonunda başlayan ligin ilk 5 yılında şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı, son şampiyonluğunu ise 2011-2012 sezonunda elde etti.



ŞAMPİYONLAR



Kadınlar voleybolunda 39 sezonun şampiyonları şunlar:



1984-1985 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1985-1986 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1986-1987 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1987-1988 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1988-1989 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1989-1990 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası

1990-1991 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası

1991-1992 Voleybol Sezonu - VakıfBank

1992-1993 Voleybol Sezonu - Güneş Sigorta

1993-1994 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1994-1995 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1995-1996 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası

1996-1997 Voleybol Sezonu - Vakıfbank

1997-1998 Voleybol Sezonu - Vakıfbank

1998-1999 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1999-2000 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2000-2001 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2001-2002 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2002-2003 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2003-2004 Voleybol Sezonu - VakıfBank-Güneş Sigorta

2004-2005 Voleybol Sezonu - VakıBank-Güneş Sigorta

2005-2006 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2006-2007 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2007-2008 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı Zentiva

2008-2009 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem

2009-2010 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem

2010-2011 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem

2011-2012 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı VitrA

2012-2013 Voleybol Sezonu - Vakıfbank

2013-2014 Voleybol Sezonu - Vakıfbank

2014-2015 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Grundig

2015-2016 Voleybol Sezonu - VakıfBank

2016-2017 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe

2017-2018 Voleybol Sezonu - VakıfBank

2018-2019 Voleybol Sezonu VakıfBank

2019-2020 Voleybol Sezonu - Şampiyon ilan edilmedi

2020-2021 Voleybol Sezonu - VakıfBank

2021-2022 Voleybol Sezonu - VakıfBank

2022-2023 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Opet





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