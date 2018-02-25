Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi çıldırtan şarkı!

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Vodafone Park'ta "Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu" çocuk şarkısı çalındı, Quaresma üçlü çektirdi.
Şenol Güneş, Fenerbahçe'ye karşı iki gol atan ve derbinin kahramanı olan Quaresma'yı yanına çağırdı; "Gel, alnından öpeceğim"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Şenol Güneş, Fenerbahçe'ye karşı iki gol atan ve derbinin kahramanı olan Quaresma'yı yanına çağırdı; "Gel, alnından öpeceğim"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın