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Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi çıldırtan şarkı!

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Vodafone Park'ta sarı-laciverli takımı çıldırtan bir şarkı çalındı.

Kaynak: Sporx.com
Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi çıldırtan şarkı!
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25 Şubat 2018 21:05
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Vodafone Park'ta "Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu" çocuk şarkısı çalındı, Quaresma üçlü çektirdi.

Şenol Güneş, Fenerbahçe'ye karşı iki gol atan ve derbinin kahramanı olan Quaresma'yı yanına çağırdı; "Gel, alnından öpeceğim"

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