Vodafone Park, tıklım tıklım dolacak

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasına 21 Ağustos Pazar günü evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Beşiktaş'ta, taraftarlar maça büyük önem gösteriyor.
Önceki maçta Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0'lık üstünlüğünü koruyamayıp sahadan 3-3'lük beraberlik ile ayrılan Siyah-beyazlılarda, Karagümrük maçı için satışa sunulan tüm biletler tükenmiş durumda.
Sezonun ikinci iç saha maçına çıkacak olan Beşiktaş, ligin ilk haftasında Kayserispor'u, uzatma dakikalarında Rachid Ghezzal'ın attığı gol ile 1-0 mağlup etmişti.
Önceki maçta Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0'lık üstünlüğünü koruyamayıp sahadan 3-3'lük beraberlik ile ayrılan Siyah-beyazlılarda, Karagümrük maçı için satışa sunulan tüm biletler tükenmiş durumda.
Sezonun ikinci iç saha maçına çıkacak olan Beşiktaş, ligin ilk haftasında Kayserispor'u, uzatma dakikalarında Rachid Ghezzal'ın attığı gol ile 1-0 mağlup etmişti.
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