Vodafone Park, tıklım tıklım dolacak

Ligin 3. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Beşiktaş'ta, karşılaşma öncesi satışa sunulan tüm biletler tükendi.

, Fotoğraf; AA
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Vodafone Park, tıklım tıklım dolacak
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20 Ağustos 2022 12:51
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasına 21 Ağustos Pazar günü evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Beşiktaş'ta, taraftarlar maça büyük önem gösteriyor.

Önceki maçta Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0'lık üstünlüğünü koruyamayıp sahadan 3-3'lük beraberlik ile ayrılan Siyah-beyazlılarda, Karagümrük maçı için satışa sunulan tüm biletler tükenmiş durumda.

Sezonun ikinci iç saha maçına çıkacak olan Beşiktaş, ligin ilk haftasında Kayserispor'u, uzatma dakikalarında Rachid Ghezzal'ın attığı gol ile 1-0 mağlup etmişti.



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