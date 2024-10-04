Vlap: 'Beraberlik hayal kırıklığı'

Twente forması giyen Michel Vlap, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından konuştu.
Vlap, "Bir puan beni hayal kırıklığı uğrattı. Kontrolün tamamen bizde olduğunu düşünüyordum ama bana göre durum bir anda 1-1'e geldi." ifadelerini kullandı.
Hollanda ekibinin defans oyuncusu Bart van Rooij de, "Stadyumdaki herkes daha fazlasını istedi. Maçın kontrolü bizdeydi. Buna rağmen beraberlik çok acı." diye konuştu.
Twente, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Lazio ile karşılaşacak.
Vlap, "Bir puan beni hayal kırıklığı uğrattı. Kontrolün tamamen bizde olduğunu düşünüyordum ama bana göre durum bir anda 1-1'e geldi." ifadelerini kullandı.
Hollanda ekibinin defans oyuncusu Bart van Rooij de, "Stadyumdaki herkes daha fazlasını istedi. Maçın kontrolü bizdeydi. Buna rağmen beraberlik çok acı." diye konuştu.
Twente, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Lazio ile karşılaşacak.