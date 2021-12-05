Vitor Pereira: "Sonuna kadar savaşmalıyız"

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta bir galibiyet alarak zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, Rize'yi yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira: 'Sonuna kadar savaşmalıyız'
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05 Aralık 2021 14:02
Fenerbahçe'de son 6 maçta 1 galibiyet alan ve eleştiri oklarının hedefinde bulunan Vitor Pereira, eksikler sebebiyle bir kere daha rotasyona gidecek.

Portekizli hoca oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Aldığımız sonuçlarla herkesi üzdük ama artık önümüze bakmalıyız. Sonuna kadar savaşalım, sonucunu hep birlikte göreceğiz" dedi.

Olumsuz gidişata ve ağır eleştirilere rağmen şampiyonluk inancını koruyan Vitor Pereira, "Mücadele etmeden, rakibin sertliğine aynı şekilde cevap vermeden kazanamazsınız. Biz de artık böyle yapacağız" ifadelerini kullandı

Vitor Pereira ayrıca, "Şu anda yapmamız gereken, ligin ilk yarısını kayıpsız bitirmek. Bunun için önümüzde 5 maç var. Bunu başarabileceğimize inanıyorum" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ 5 MAÇI

🔸Çaykur Rizespor
🔸Gaziantep FK (D)
🔸Beşiktaş
🔸Karagümrük (D)
🔸Yeni Malatya


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