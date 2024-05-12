Vitor Pereira, Galatasaraylı yıldızı istiyor!

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Vitor Pereira, Galatasaraylı yıldızı istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2024 13:12
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla fark yaratan isimler arasına giren Kerem Demirbay'a ilgiler artmaya başladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay'ı listeye ekledi.

Yakından takip ettikleri başarılı futbolcu için resmi temaslara kısa süre içinde başlayabileceği ifade edildi.

VITOR PEREIRA ÇALIŞTIRIYOR

Arabistan ekibinde teknik direktörlük görevini bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira yapıyor.

Al-Shabab'ta Yannick Carrasco, Vitinho, Ivan Rakitic, Romain Saiss gibi önemli futbolcular da forma giyiyor.

GALATASARAY RAKAMLARI

30 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray sezon başında 3.70 milyon euroya Leverkusen'den transfer etti. Sarı kırmızılı formayla 40 maça çıkan Kerem, 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery