Vitor Hugo'ya kulübe yolu göründü!

Ferencvaros maçında yaptığı basit hatayla penaltıyla sebebiyet veren Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, ikinci yarıda oyundan alınmıştı.Adana Demirspor karşısında sol stoperde Stefano Denswil görev yapacak. Yanında ise yeni transferlerden Marc Bartra oynayacak. Beklerde Eren Elmalı ile Larsen'in yerleri garanti.Bu dörtlünün önünde Siopis veya Gbamin tercih edilecek. Yunan yıldız, yoğun maç temposu da hesaba katıldığında 11'e daha yakın.Geçtiğimiz sezon aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle kamp sürecini kaçıran ve kısa süre önce Trabzon'a gelen Bruno Peres, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde fizyoterapist eşliğinde antrenman yapan Brezilyalı futbolcu, her geçen gün tempoyu biraz daha artırıyor.