Vitesse'ye büyük şok: 18 puan siliniyor!

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Vitesse, büyük bir puan silme cezası aldı.



Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bağımsız lisans komitesinin Vitesse'ye 18 puan silme cezası verdiği belirtildi.



Vitesse'nin uzun süre lisans yönetmeliklerinin gerekliliklerini sağlamadığı ve bu nedenle puan silme cezası aldığı aktarıldı.



Vitesse'nin bu ceza sonrası temyiz komitesine başvurabileceği ifade edildi.



ABRAMOVICH, KARA PARA AKLAMA!



Öte yandan Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ekonomi Bakanlığı'nın, Vitesse ve Rus oligark Roman Abramovich arasındaki ilişkiyi de incelediği kaydedildi.



Abramovich'in Vitesse Kulübü üzerinde kontrolü olduğuna dair göstergeler bulunduğu, kara para aklama risklerinden şüphelenildiği ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



-1 PUANA DÜŞECEK!



Hollanda Ligi'nde bu sezon 30 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 21 mağlubiyet alan Vitesse, topladığı 17 puanla son sırada yer alıyor. Vitesse, 18 puanının silinmesinin ardından -1 puana düşecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU