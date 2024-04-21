Visca: "Önemli bir transfer yapacak"

Trabzonspor forması giyen Edin Visca, Kayserispor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Visca: 'Önemli bir transfer yapacak'
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20 Nisan 2024 21:26
Son güncelleme 21 Nisan 2024 00:10
Trabzonspor'da Edin Visca, Kayserispor karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Visca, "Geçtiğimiz hafta puan kaybettik. Burada zor maç olacağını biliyorduk. Maç öncesi iyi hazırlandık ve iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bugün takım olarak herkes çok iyi mücadele etti. Büyük takım gibi oynadık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 4 gün sonra kupa maçını oynayacağız. Ona odaklandık." dedi.

Takım arkadaşı Enis Destan için konuşan Visca, "Bu sezon Enis Destan çok katkı verdi. Hoca onu doğru oynatınca golleri atıyor. Onunla oynamak kolay oluyor. İnşallah sağlıklı olursa önemli bir transfer yapacak. Futbolda geçmiş yok. Her zaman onunla konuşuyorum. O da beni dinliyor. Büyük bir potansiyel." diye konuştu. 

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