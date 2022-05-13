Virtus Bologna'nın gözü Fenerbahçe Beko'da

Eurocup'ı kazanarak gelecek sezon THY EuroLeague'de mücadele etmeye hak kazanan Virtus Bologna, transferde büyük oynamaya hazırlanıyor.



Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan Jan Vesely, Bologna'nın listesinin ilk sırasında yer aldı. Jan Vesely ile birlikte CSKA Moskova'dan Nikola Milutinov da Bologna'nın pivot adaylarından biri olarak dikkat çekti.



Virtus Bologna'nın Jan Vesely ile birlikte Fenerbahçe ile 1+1 yıl daha sözleşmesi bulunan İtalyan yıldız Achille Polonara'yı da transfer listesine aldı.



İtalyan ekibinin sahibi Zanetti, transfer için isim vermezken 'Playofflara oynayacak, iddialı bir takım kurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Uzun bir sürenin ardından tekrar EuroLeague'e dönen Virtus Bologna'nın 25-30 milyon euro aralığında bir bütçe ile hareket edeceği de vurgulandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ