Virgil van Dijk: 'Van Gaal'e katılmıyorum'

Virgil van Dijk, Louis van Gaal'in Lionel Messi ile ilgili sözlerine katılmadığını söyledi.



Gaal, daha önce yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası planlıydı. Lionel Messi'nin kazanması gerekiyordu. Öyle de oldu." şeklinde konuştu.



Virgil van Dijk'a bu açıklamanın sorulması üzerine Hollandalı oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Evet, onun söylediklerini duydum. Bu elbette onun görüşü. Herkesin kendi fikrine saygı duyarız. Ben bu şekilde düşünmüyorum."



Liverpool ile toplamda 225 maça çıkan tecrübeli stoper, 19 gol attı ve 12 asist yaptı.



