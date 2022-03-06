Liverpool'un başarılı savunmacısı Virgil van Dijk'dan yenilmezlik rekoru geldi.



Yıldız stoper, West Ham'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından Premier Lig tarihinde bir kulüple iç sahada en iyi yenilmezlik rekorunun sahibi oldu.



Van Dijk, Liverpool'la ligde iç sahada 60 maça çıkarken, bu maçlarda 52 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.



Hollandalı futbolcu bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 34 maçta, 3 gol, 1 asist yapma başarısı gösterdi.





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