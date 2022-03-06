Virgil van Dijk'dan yenilmezlik rekoru!

Liverpool, sahasında West Ham United'ı Mane'nin attığı tek golle 1-0 mağlup etti. İngiliz ekibinde başarılı savunmacı Virgil van Dijk, bu galibiyetle Premier Lig tarihinde bir kulüple iç sahada en iyi yenilmezlik rekorunun sahibi oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Virgil van Dijk'dan yenilmezlik rekoru!
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06 Mart 2022 17:55
Liverpool'un başarılı savunmacısı Virgil van Dijk'dan yenilmezlik rekoru geldi.

Yıldız stoper, West Ham'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından Premier Lig tarihinde bir kulüple iç sahada en iyi yenilmezlik rekorunun sahibi oldu.

Van Dijk, Liverpool'la ligde iç sahada 60 maça çıkarken, bu maçlarda 52 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

Hollandalı futbolcu bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 34 maçta, 3 gol, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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