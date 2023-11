Vincenzo Montella: 'Artık büyük düşünebiliriz'

İspanya'da forma giyen milli futbolcular Arda Güler (Real Madrid), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid) ve Enes Ünal (Getafe) ile görüşmek için Madrid'de temaslarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, AA muhabirine özel demeç verdi.



Arda, Çağlar ve Enes'in milli takım için değerli futbolcular olduğunu ancak sakatlık sorunlarından dolayı kolay bir dönemden geçmediklerini ifade eden Montella, "Bazıları (Enes Ünal ve Arda Güler) oldukça uzun süreli sakatlıklar yaşadı. Benim amacım, futbolcu olarak önceden tanıdığım bu oyuncularımızı daha yakından tanımaktı. Oldukça olumlu izlenimler aldım. Şimdi gelecek kamplarımız için onları kadroya çağırıp çağırmayacağımı değerlendireceğim." dedi.



Arda Güler için "İnanılmaz bir yetenek." diyen Montella, aynı zamanda Kenan Yıldız'ın da çok genç ve yetenekli olduğunu, diğer genç futbolcuları da takip ettiğini vurguladı.



A Milli Takım Teknik Direktörü, "Sonuca bakmak için bazı şeyleri karıştırarak, birlikte ele almak gerekir. Gençler, biraz daha tecrübeliler ve daha yüksek tecrübesi olanlar. Biz tüm genç yeteneklerimize bakıyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da diğer gençler için boşluk olacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.



Grup birinciliği prestij ve kurada küçük bir avantaj sağlar



Eleme grubunda kilit maçlardan Hırvatistan karşısında deplasmanda alınan galibiyetin sürpriz olmadığını kaydeden Montella, "Biz inanıyorduk. O hafta oldukça sert bir çalışma yaptık. Çocuklar hazırlık döneminde çok arzuluydu ve öncesinde pek de olası görülmeyen bir şeyi başarmaya inanmışlardı. Layığıyla kazandık ve bunun futbolda olması gereken çalışmayla, inanmayla, kaliteyle geldiğini biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garanti ederek, "Futbol Federasyonun ve Türk halkının oldukça büyük önem verdiği bir dönüm noktasına ulaştıklarını" kaydeden Montella, sözlerine şöyle devam etti:



"Almanya'ya gitmeyi garantilemeyi başardık. Çok mutluyuz. Şimdi önümüzde önem verdiğimiz bir hazırlık maçı (Almanya'ya karşı) var. Ama sonrasında grup birinciliğine karar verecek daha da büyük bir maçımız (Galler) var. Bu noktada grup birincisi olarak çıkıp küçükte olsa bir avantaj elde etmek bizi mutlu eder. Grup birincisi olmanın kuralarda küçükte olsa bir avantajı olur. Birinci olarak çıkmanın verdiği prestijin yanında küçük bir avantaj da iyi olur."



"Ayaklarımız yere basarak büyük düşünmeye başlayabiliriz"



"Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledikten sonra ister istemez her Türk'ün kafasında acaba kupayı kazanabilir miyiz? düşüncesi var. Siz ne dersiniz?" sorusuna ise Montella, "Adım adım ilerlemek lazım. Önemli bir hedefi gerçekleştirdik. Şimdi hazırlanmak için önümüzde bir zaman var. Sezon sonunda birçok futbolcu hazır durumda olursa yapacağımız seçimler, değerlendirmemiz çok daha fazla olacak. O zaman ayaklarımız yere basarak büyük düşünmeye başlayabiliriz." cevabını verdi.



"Güçlü bir aileyiz"



"Takım olarak sağlıklı bir grup var. Federasyonu da arkamıza alarak güçlü bir aileyiz." diyen İtalyan teknik adam, "Bize gerçekten bu aileye ait olma hissini veren, her gün ihtiyacımız olduğumuzda yanımızda olan, Türk bayrağını inançla geleceğe taşımak isteyen insanlardan oluşan bir aileyiz." açıklamasında bulundu.



Montella, Türkiye Milli Takımı'nın başında olmasıyla ilgili duygularını ise şu şekilde paylaştı:



"Türkiye'de çok güçlü milliyetçi duygular olduğunu biliyoruz. Bu yüzden gerçekten ilk günden beri Milli Takım Teknik Direktörü olmak büyük bir sorumluluk. Futbol aracılığıyla bir ulusu temsil etmenin sorumluluğunu hissediyorum. Benim düşüncelerim tamamen buna odaklanmış şekilde. Biz teknik ekip olarak, futbolcularla Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bu asla unutulacak bir şey değil."



"Hayaliniz yoksa ulaşacağınız bir şey de olmaz"



Çalışmaya çok fazla inanan biri olduğunu ve bunun sahada gösterilme seviyesine göre başarıların geleceğini savunan Montella, "Milli takım Avrupa Şampiyonası'nda bize hayal kurduracak mı?" sorusuna da şu cevabı verdi:



"İlk önce çalışacağız sonrasında bunu sahada göstereceğiz. Ve bizim uygun olacağımız seviyeyi sahadaki oyunumuz gösterecek. O yüzden herhangi bir limit koymak gerekmiyor. Hayallere ulaşmak için hayaliniz olması gerek. Yani hayaliniz yoksa ulaşacağınız bir şey de olmaz. Ne kadar büyük hayal kurarsak o kadar çok fazla çalışmak gerekir. Ben büyük hayaller kurmaya, çok fazla çalışmaya ve sonrasında (her şeyimi veremedim) düşüncesiyle pişmanlık duymamaya alışık biriyim."



"Kendi hızımı buluyorum"



İlk defa bir milli takım teknik direktörlüğü yapmasıyla ilgili "Başlangıçta bazı şüphelerim, endişelerim vardı. Çünkü farklı bir iş." diyen İtalyan teknik adam, "Ama bu işi seviyorum. Dinamik, sürekli güncelleme gerektiren bir iş. Tüm maçları izlemeye çalışıyorum. Bu benim sevdiğim bir şey. Kendi hızımı buluyorum." şeklinde konuştu.



"Batıl inançlara inanmıyorum"



İtalyanların efsane teknik direktörlerinden Giovanni Trapattoni'nin şans getirdiği için sahaya "kutsal su" döktüğü maçların hatırlatılması üzerine, gülümseyerek "Ben batıl inançlara inanmıyorum." yanıtını veren Montella, "Çalışmaya, inanmaya çok güvenen biriyim. Sadece bu şekilde şans için umut olabileceğine inanıyorum. Daha sonra doğaüstü güçler senin için bir şeyler yapabilir." ifadelerini kullandı.



Favori Fransa ve İngiltere



Montella, Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinin Fransa ve İngiltere olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Fransa çok güçlü bir takım. Kazanmaya da alışık bir takım. Fransa kadar güçlü diğer bir takım İngiltere, Belçika ya da evinde oynama avantajına sahip Almanya gibi başka takımlar da söyleyebilirim. Eğer şampiyonaya katılmayı başarırsa İtalya, ya da tarihlerinde büyük hedeflere alışık Hırvatistan gibi takımlar."





