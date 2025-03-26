Vincent Poirier: "Oynamama bu sabah izin çıktı"

Anadolu Efes'in Euroleague'de Baskonia'yı 92-76 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes oyuncusu Vincent Poirier, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vincent Poirier: 'Oynamama bu sabah izin çıktı'
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26 Mart 2025 23:54
Anadolu Efes'in Euroleague'de konuk ettiği Baskonia'yı 92-76 mağlup etti. Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Efes'te karşılaşmanın ardından Vincent Poirier, açıklamalarda bulundu.

"BU SABAH İZİN ÇIKTI"

Durumu hakkında konuşan Poirier, "Geçen hafta Partizan maçında ayak bileğim burkuldu, dün ise hastaydım ve tüm gün yataktan çıkamadım. Bu yüzden oynayıp oynamayacağım belli değildi. Bu sabah oynamama izin çıktı ve bu sayede sahaya çıkıp mücadele edebildim." ifadelerini kullandı.
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