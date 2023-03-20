Vincent Aboubakar sonradan açıldı!

Beşiktaş ile ilk 4 maçını boş geçip, ardından çıktığı 3 müsabakada 1'er gol atan Vincent Aboubakar'ın sonradan açılması şaşırtıcı değil...Beşiktaş'taki ilk iki döneminde de benzer bir durum yaşayan 31 yaşındaki golcü, 2016-17 sezonunda ilk 5 maçta suskundu, 6. haftada golle tanıştı. Şampiyonluğun geldiği sezonu toplamda 12 gol, 4 asistle tamamladı.2020-21 sezonunda da ilk 5 hafta 1 gol atıp, 1 asist yaptı. Ardından 5 karşılaşma üst üste toplam 7 golü rakip ağlara bırakarak ritmini buldu ve sezonu 15 gol, 5 asistle tamamladı.Öte yandan Aboubakar'ın son 3 karşılaşmada çektiği 8 şutun 5'i kaleyi bulurken 3'ü golle sonuçlandı.