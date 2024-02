'ta, kendisinemaçını hedef koydu...Aralık ayında kadro dışı bırakıldığı sürecin ardından en çok konuşulan isim olan Vincent Aboubakar, 72 gün sonra ilk kez Konyaspor ile oynanan lig maçında 81. dakikada oyuna girmişti.Sakatlığını atlatıp yavaş yavaş fiziksel durumunu toparlayan Aboubakar'ın, İstanbulspor maçında da ikinci yarı süre alması beklenirken tam hazır hale gelmesi Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçıyla birlikte olacak.Aboubakar'ın da kendisine özellikle Galatasaray derbisini hedef koyduğu kaydedildi. 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla son golünü 8 Ekim'de İstanbulspor'a karşı kaydetmişti.Teknik direktör Fernando Santos'un, yakından ilgilendiği oyuncusuyla her antrenmanda iletişim sağladığı ve fiziksel durumunu takip ettiği belirtildi. Portekizli hoca bir an önce Aboubakar'ı as kadro ile sahaya sürerek hücumda daha iyi bir takım ortaya çıkarmayı planlıyor.