NBA'in eski yıldız oyuncuları Vince Carter ve Chauncey Billups'ın 2024 Basketbol Hall of Fame sınıfına seçildikleri bildirildi.



Carter ve Billups, The Athletic'ten Shams Charania'nın açıkladığı üzere, Naismith Basketball Hall of Fame'in 2024 Sınıfında yer almaya hak kazandılar.



Oynadığı dönemde dünyanın en popüler oyuncularından biri olan Carter, sekiz kez All-Star ve iki kez All-NBA seçilmesinin yanı sıra lig tarihinin en skorer 21'inci oyuncusu olduğu başarılı bir kariyere sahipti.



Ayrıca Carter, 22 sezon oynayarak lig rekoru kırmasının yanı sıra 2000 Sidney Olimpiyatları'nda altın madalya kazanma ayrıcalığına erişerek, basketbolun en ikonik figürlerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırmayı başardı.



Hall of Fame sınıfında Carter'a, NBA'deki 17 yıllık görev süresi boyunca liderliği ve kritik anlardaki performanslarıyla tanınan saygın oyuncu Billups da katıldı.



Billups, 2004'te Detroit Pistons'ı şampiyonluk zaferine taşıyarak Finaller MVP'si ödülünü kazanmış, ayrıca beş kez All-Star ve üç kez de All-NBA kadrolarına seçilerek ligin önde gelen guardlarından biri olmayı başarmıştı



Carter ve Billups'ın Hall of Fame'e alınacağına ilişkin resmi duyuru, NCAA Final Four kutlamaları sırasında yapılacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU